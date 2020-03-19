В Рязанской области выдали первый сертификат на маткапитал за первенца

19 Март 2020 2020-03-19T16:13:50+03:00

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Первый сертификат на материнский капитал в связи с рождением первого ребенка выдали в Рязанской области. Его обладательницей стала жительница Старожиловского района Ксения Чапаева. Помимо сертификата молодой семье достались еще и подарки.

Как сообщили 19 марта в пресс-службе регионального управления Пенсионного фонда, в 2020 году за материнским капиталом на первенца обратились уже 34 семьи. Такое право россияне, в том числе при усыновлении, получили с 1 января 2020 года. Сумма господдержки – 466 617 рублей.

- Если впоследствии у них появится второй ребёнок, сумма капитала вырастет ещё на 150 тысяч. Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года, - отметили в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU