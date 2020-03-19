2020-03-19T16:13:50+03:00
Общество

В Рязанской области выдали первый сертификат на маткапитал за первенца

Сумма государственной поддержки - более 460 тысяч рублей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первый сертификат на материнский капитал в связи с рождением первого ребенка выдали в Рязанской области. Его обладательницей стала жительница Старожиловского района Ксения Чапаева. Помимо сертификата молодой семье достались еще и подарки.

Как сообщили 19 марта в пресс-службе регионального управления Пенсионного фонда, в 2020 году за материнским капиталом на первенца обратились уже 34 семьи. Такое право россияне, в том числе при усыновлении, получили с 1 января 2020 года. Сумма господдержки – 466 617 рублей.

- Если впоследствии у них появится второй ребёнок, сумма капитала вырастет ещё на 150 тысяч. Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года, - отметили в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты обсудили обновление троллейбусного парка в Рязани
Смерть под «Нивой»: во время ремонта машины погиб 39-летний рязанец
Школу в Кальном построят, внеся изменения в Правила землепользования и застройки
«Единая Россия» окажет волонтерскую помощь медперсоналу в больницах
Депутаты Гордумы поддержали присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»
Николай Любимов попросил рязанцев воздержаться от посещения общественных мест
В Рязани выявлен первый зараженный коронавирусом
Для полной замены троллейбусной сети в Рязани нужно более 1 млрд рублей
В Рязанской области выдали первый сертификат на маткапитал за первенца
Сасовского убийцу пожилой пары ростовщиков приговорили к 17 годам колонии
«Ростелеком» выступил цифровым партнером чемпионата «Молодые профессионалы» в Рязани
Региональный минздрав сообщил, сколько в Рязанской области аппаратов ИВЛ
В Рязанской области объявили о временном закрытии кинотеатров
Семь карасиков: у рязанских браконьеров изъяли всего 18 кг рыбы
В Рязанской области вводят новые ограничения из-за коронавируса