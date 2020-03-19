Сасовского убийцу пожилой пары ростовщиков приговорили к 17 годам колонии
В Рязанском областном суде вынесли приговор 32-летнему жителю города Сасова, обвиняемому в убийстве пожилой супружеской пары.
Как установило следствие и суд, вечером 8 февраля 2019 года в частном доме в Сасове обнаружили тела 76-летнего мужчины и его 73-летней супруги. Через несколько дней задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 32-летний местный житель.
Выяснилось, что накануне мужчина проиграл в автоматах 2 млн рублей. Чтобы найти еще денег, он отправился к пенсионерам, известным в городе ростовщикам.
Прибыв на место, убийца сначала обесточил дом, а когда хозяин вышел, чтобы узнать, в чем причина - напал на него с ножом. Потом убил и пожилую супругу хозяина.
Добычей преступника стали 70 тысяч рублей (читать подробнее).
Изучив все материалы дела, суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, убийца должен будет выплатить двум потерпевшим около 1 млн рублей каждому.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU