2020-03-19T13:10:24+03:00
Экономика

«Ростелеком» выступил цифровым партнером чемпионата «Молодые профессионалы» в Рязани

Конкурсные соревнования прошли на девяти площадках, три из которых — в районах области
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«Ростелеком» выступил цифровым партнером чемпионата «Молодые профессионалы» в Рязани.«Ростелеком» выступил цифровым партнером чемпионата «Молодые профессионалы» в Рязани.
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«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером IV регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Рязанской области. Специалисты компании обеспечили главную площадку в многофункциональном комплексе «Рязанский» доступом в интернет и организовали скоростной Wi-Fi.

Конкурсные соревнования прошли на девяти площадках, три из которых — в районах области. Более 200 молодых специалистов — студентов вузов, колледжей, техникумов и учащихся школ — боролись за призовые места по 30 компетенциям: фармацевтика, сварочные технологии, электромонтаж, поварское дело, столярное дело и другие.

«Ростелеком» наградил рязанцев, которые заняли призовые места по следующим компетенциям: электромонтаж, сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн, программные решения для бизнеса и интернет-маркетинг.

Юлия, призёр чемпионата:

- Я заняла второе место в чемпионате WorldSkills в компетенции “интернет-маркетинг”. Мы выполняли задания, которые включали в себя создание лендинга, разработку рекламы, продвижение в социальных сетях и другие. Каждое задание поглощало с головой и давало возможность проявить себя. Организация всего чемпионата и атмосфера во время работы помогала чувствовать себя спокойно. Я показала свои способности и поняла, в каком направлении мне интересно двигаться.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

- Мы в четвертый раз поддерживаем чемпионат Worldskills в нашем регионе, это стало хорошей традицией. Имея богатый опыт, специалистов и развитую инфраструктуру мы обеспечиваем цифровое сопровождение мероприятия. Организаторы и конкурсанты чемпионата имеют доступ в сеть на скорости до 100 Мб/с. А чтобы гости и участники соревнований могли делиться впечатлениями с места событий онлайн, “Ростелеком” развернул Wi-Fi сеть.

Решение «Управляемый Wi-Fi позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет в соответствии с требованиями российского законодательства, с сохранением данных о пользователях и посещенных ими веб-ресурсах. Покупатель сервиса может самостоятельно настраивать приветственную web-страницу и размещать рекламную информацию. Подробнее ознакомиться с услугой и тарифами можно на официальном сайте «Ростелекома».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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