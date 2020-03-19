В Рязанской области объявили о временном закрытии кинотеатров

19 Март 2020 2020-03-19T12:36:10+03:00

Обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора поручили одному из заместителей губернатора. Также пока запрещены ярмарки выходного дня

Изменить размер текста: A A

«В Рязанской области временно будут закрыты спортивные учреждения и кинотеатры», заявили 19 марта в региональном правительстве. Речь идет о коммерческих организациях, которым накануне поступили соответствующие рекомендации от Роспотребнадзора. Наряду с главным санитарным врачом региона Ларисой Сараевой обеспечить выполнение этих рекомендаций поручили одному из заместителей губернатора Роману Петряеву.

Кроме того, под запретом пока окажутся ярмарки выходного дня. Приостановить их в Рязани должна будет глава администрации города Елена Сорокина. Все эти меры, напомним, связаны с борьбой против распространения новой коронавирусной инфекции.

С отдельными рекомендациями минэкономразвития обратилось к предприятиям общепита. Они связаны с рассадкой посетителей и приглядом за ними в том, что касается гигиены и признаков респираторных заболеваний. Посетителям старше 60 лет и вовсе должны предложить воздержаться от помещения заведения.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Минздраву предложили провести публичную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом

Режим прямого ответа на вопросы с прямой трансляцией в социальных сетях, поможет рязанцам лучше сориентироваться в сложившейся ситуации (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU