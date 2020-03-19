2020-03-19T12:36:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области объявили о временном закрытии кинотеатров

Обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора поручили одному из заместителей губернатора. Также пока запрещены ярмарки выходного дня
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«В Рязанской области временно будут закрыты спортивные учреждения и кинотеатры», заявили 19 марта в региональном правительстве. Речь идет о коммерческих организациях, которым накануне поступили соответствующие рекомендации от Роспотребнадзора. Наряду с главным санитарным врачом региона Ларисой Сараевой обеспечить выполнение этих рекомендаций поручили одному из заместителей губернатора Роману Петряеву.

Кроме того, под запретом пока окажутся ярмарки выходного дня. Приостановить их в Рязани должна будет глава администрации города Елена Сорокина. Все эти меры, напомним, связаны с борьбой против распространения новой коронавирусной инфекции.

С отдельными рекомендациями минэкономразвития обратилось к предприятиям общепита. Они связаны с рассадкой посетителей и приглядом за ними в том, что касается гигиены и признаков респираторных заболеваний. Посетителям старше 60 лет и вовсе должны предложить воздержаться от помещения заведения.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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