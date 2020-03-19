Семь карасиков: у рязанских браконьеров изъяли всего 18 кг рыбы

19 Март 2020 2020-03-19T11:42:12+03:00

Семь карасиков: у рязанских браконьеров изъяли 18 кг рыбы. Фото: Росрыболовство.

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За две недели сотрудники рязанского Росрыболовства провели 35 рейдов и обнаружили 46 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 44 запрещенное орудие лова, в том числе – 2200 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 18,3 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- 15 плотвы — общим весом 5,4 кг;

- семь окуней — весом 1,7 кг;

- три щуки — весом 2,3 кг;

- девять лещей — весом 6,2 кг;

- семь карасей — весом 1,5 кг;

- один налим — весом 1,2 кг.

Искали браконьеров инспекторы Росрыболовства на следующих водоемах Рязанской области:

- в Касимовском районе: река Ока — Поповская старица, Белынская старица, Пустынская старица, затон Клетинский, затон Самыловский, затон Жуковский;

- в Сасовском районе: река Цна; река Мокша;

- в Спасском районе: река Ока, река Проня, река Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное, озеро Большое Петровическое;

- в Рыбновском районе: река Ока — Селецкая старица, Заборьевская старица; река Вожа; река Быстрица; озеро Тишь;

- в Шиловском районе: река Ока — старица Ниверха, затон Качков, затон Рябов, затон Шиловский, затон Переолок, протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;

- в Пронском районе: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;

- в Скопинском районе: река Брусна;

- в Старожиловском районе: река Грязновка, река Проня;

- в Клепиковском районе: река Нарма;

- в Пителинском районе: река Мокша;

- в Ряжском районе: река Хупта, река Ранова;

- в Рязанском районе: река Ока — Дядьковский затон, Заборьевская старица, Агропустынская старица; река Старица; озеро Велье; озеро Казарь.

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