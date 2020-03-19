Семь карасиков: у рязанских браконьеров изъяли всего 18 кг рыбы
За две недели сотрудники рязанского Росрыболовства провели 35 рейдов и обнаружили 46 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 44 запрещенное орудие лова, в том числе – 2200 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 18,3 кг.
В сети браконьеров попали следующие виды рыб:
- 15 плотвы — общим весом 5,4 кг;
- семь окуней — весом 1,7 кг;
- три щуки — весом 2,3 кг;
- девять лещей — весом 6,2 кг;
- семь карасей — весом 1,5 кг;
- один налим — весом 1,2 кг.
Искали браконьеров инспекторы Росрыболовства на следующих водоемах Рязанской области:
- в Касимовском районе: река Ока — Поповская старица, Белынская старица, Пустынская старица, затон Клетинский, затон Самыловский, затон Жуковский;
- в Сасовском районе: река Цна; река Мокша;
- в Спасском районе: река Ока, река Проня, река Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное, озеро Большое Петровическое;
- в Рыбновском районе: река Ока — Селецкая старица, Заборьевская старица; река Вожа; река Быстрица; озеро Тишь;
- в Шиловском районе: река Ока — старица Ниверха, затон Качков, затон Рябов, затон Шиловский, затон Переолок, протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;
- в Пронском районе: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;
- в Скопинском районе: река Брусна;
- в Старожиловском районе: река Грязновка, река Проня;
- в Клепиковском районе: река Нарма;
- в Пителинском районе: река Мокша;
- в Ряжском районе: река Хупта, река Ранова;
- в Рязанском районе: река Ока — Дядьковский затон, Заборьевская старица, Агропустынская старица; река Старица; озеро Велье; озеро Казарь.
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