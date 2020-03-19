Суды Рязанской области ограничили доступ посетителей
Все суды Рязанской области ограничили прием посетителей. Сделано это на основе постановления Президиума Верховного Суда РФ, в связи с угрозой распространения на коронавирусной инфекции.
Согласно документу, особый порядок приема граждан, документов и рассмотрения дел установлен с 19 марта по 10 апреля включительно.
Теперь гражданам рекомендуется подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера:
- об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;
- о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных;
- дела в порядке приказного, упрощенного производства.
Все суды, при наличии технической возможности, будут рассматривать дела при помощи систем видеоконференц-связи.
Кроме того, доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, в том числе журналистов, будет ограничен.
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По всем вопросам к работе УФССП рекомендуется обращаться письменно (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU