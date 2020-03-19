19 Март 2020 2020-03-19T10:32:56+03:00

Все суды Рязанской области ограничили доступ посетителей до 10 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера

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Все суды Рязанской области ограничили прием посетителей. Сделано это на основе постановления Президиума Верховного Суда РФ, в связи с угрозой распространения на коронавирусной инфекции.

Согласно документу, особый порядок приема граждан, документов и рассмотрения дел установлен с 19 марта по 10 апреля включительно.

Теперь гражданам рекомендуется подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера:

- об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;

- о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных;

- дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Все суды, при наличии технической возможности, будут рассматривать дела при помощи систем видеоконференц-связи.

Кроме того, доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, в том числе журналистов, будет ограничен.

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По всем вопросам к работе УФССП рекомендуется обращаться письменно (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU