В Рязанской области начался ремонт дорог за 4 млрд рублей
В Рязанской области началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За гигантскую сумму - 3,9 млрд рублей - планируется отремонтировать почти 200 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Перечень объектов БКАД опубликован в специальном разделе на сайте регионального минтранса.
Рабочие уже вышли на участок протяженностью 15,2 километра от села Чернобаево до трассы М-5 «Урал» в Старожиловском районе. Здесь капитальный ремонт начался в 2019-м и должен завершиться до конца лета текущего года.
Объект поделен на три пусковых комплекса. Чиновники сообщили, как идут работы на каждом из них:
- на первом (5 км) они еще не начались;
- на втором (6,5 км) - смонтированы две остановочные площадки и водоочистные сооружения;
- на третьем (3,7 км) - на 80% приведена в нормативное состояние ширина проезжей части, уложены выравнивающий и нижний слои покрытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU