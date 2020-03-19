В Рязанской области начался ремонт дорог за 4 млрд рублей

19 Март 2020 2020-03-19T09:27:59+03:00

Рабочие вышли на дорогу Чернобаево – Истье – М-5 «Урал» в Старожиловском районе

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В Рязанской области началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За гигантскую сумму - 3,9 млрд рублей - планируется отремонтировать почти 200 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Перечень объектов БКАД опубликован в специальном разделе на сайте регионального минтранса.

Рабочие уже вышли на участок протяженностью 15,2 километра от села Чернобаево до трассы М-5 «Урал» в Старожиловском районе. Здесь капитальный ремонт начался в 2019-м и должен завершиться до конца лета текущего года.

Объект поделен на три пусковых комплекса. Чиновники сообщили, как идут работы на каждом из них:

- на первом (5 км) они еще не начались;

- на втором (6,5 км) - смонтированы две остановочные площадки и водоочистные сооружения;

- на третьем (3,7 км) - на 80% приведена в нормативное состояние ширина проезжей части, уложены выравнивающий и нижний слои покрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU