Греем улицы: рязанцам покажут, сколько тепла и денег они теряют на коммуналке

19 Март 2020 2020-03-19T08:07:40+03:00

По мнению организаторов проекта «Цвета Потери Тепла», почти половина платы за отопление идет на обогрев воздуха за пределами квартир

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25 марта волонтеры федерального арт-проекта «Цвета Потери Тепла» приедут в Рязань, чтобы сделать тепловые портреты жилых домов и исторических зданий. Цель проекта – показать с помощью тепловизора, сколько тепла и денег теряют люди.

По мнению организаторов проекта, около 40% тепла от батарей обычно уходит через стены и окна жилых домов. Получается, что почти половина платы за отопление идет на обогрев воздуха за пределами квартир.

Качественная теплоизоляция могла бы сэкономить плательщикам около 15 тысяч рублей за сезон и сократило было пагубное влияние на природу.

«После окончания съемок тепловые портреты передадут группе современных художников. Они соберут из фотографий выставку, которая наглядно продемонстрирует, сколько тепла теряют наши дома, и сколько денег можно было бы сэкономить, если подойти к этому вопросу с большей ответственностью», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU