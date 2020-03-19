Рязанские приставы из-за коронавируса ограничили прием граждан

19 Март 2020 2020-03-19T07:17:12+03:00

По всем вопросам к работе УФССП рекомендуется обращаться письменно

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С 19 марта управление Службы судебных приставов России по Рязанской области временно ограничило личный прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Всем гражданам приставы рекомендуют для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, а также обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции многие учреждения культуры, спорта и образования до особого распоряжения уже отменили культурно-массовые мероприятия, проведение занятий, лекций и так далее.

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Режим прямого ответа на вопросы с прямой трансляцией в социальных сетях, поможет рязанцам лучше сориентироваться в сложившейся ситуации (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU