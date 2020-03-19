2020-03-19T06:46:18+03:00
Общество

Блогер из Рязанской области получила «Серебряную кнопку» YouTube

Светлана Молодцова из Скопина снимает жизнь простых людей – стариков, малоимущих, шахтеров и колхозников
Яков РЫКОВ
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Фото: личная страница Светланы Молодцовой в ВК.Фото: личная страница Светланы Молодцовой в ВК.
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Жительница Скопина, видеоблогер Светлана Молодцова получила «Серебряную кнопку» YouTube. Об этом девушка сообщила на своем канале «Быть добру».

— Наконец-то я дождалась «Серебряную кнопку». Спасибо вам всем за поддержку. Я очень счастлива, и надеюсь, что мы будем вместе всегда, — сказала Светлана.

На свое канале, где уже более 186 тысяч подписчиков с суммарным просмотром 68,5 млн, блогер из Рязанской области выкладывает видео о жизни людей в маленьком провинциальном Скопине и близлежащих деревень. Многие герои - фронтовики, труженики тыла, шахтеры, колхозники.

«Это память нашего времени, которая должна остаться в наших сердцах! Кроме того, многие видеоролики рассказывают о сегодняшних буднях обычных рядовых работяг и малоимущих семей», - говорится в описании канала.

Вместе с «Серебряной кнопкой» Светлана Молодцова получила сопроводительное письмо от генерального директора YouTube Сьюзен Воджитски:

«Теперь ваша задача - удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж - миллион подписчиков - гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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