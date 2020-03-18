2020-03-18T21:26:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани начался поквартирный обход на выявление коронавируса

Власти региона задействовали в мероприятии волонтеров медуниверситета и полицию
Яков РЫКОВ
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В Рязани начался поквартирный обход на выявление коронавируса.В Рязани начался поквартирный обход на выявление коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рязани ввели очередную меру по профилактике коронавирусной инфекции. На этот раз власти пришли к выводу о необходимости поквартирного обхода. 18 марта квартиры рязанцев начали обходить уже с 19:00, а 19 марта начнут с 9 часов утра.

Отмечается, что проверять будут не всех жителей Рязани, а только тех граждан, которые прибыли в регион из-за рубежа в период с 1 марта по настоящее время.

Задействуют в поквартирном обходе 213 волонтеров медуниверситета, из которых 191 – ординаторы и 12 студентов старших курсов. Два дня подряд до 22:00 они будут общаться с людьми и выявлять у них признаки инфекции.

Чтобы не допустить мошенничества и соблюдения законности, поквартирные обходы будут проводиться под контролем полиции. Удостовериться в том, что участники рейда действительно волонтеры, граждане смогут, позвонив по следующим телефонам:

- ОМВД России по Советскому району Рязани – (4912) 28-29-01;

- ОМВД России по Октябрьскому району Рязани – (4912) 21-02-72;

- ОМВД России по Московскому району Рязани – (4912) 33-01-72;

- ОМВД России по Железнодорожному району Рязани – (4912) 29-94-18.

Все волонтеры будут иметь при себе паспорт, а также студенческий билет или книжку ординатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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