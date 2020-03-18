Аркадий Фомин займется «Воздухом Ибицы» в рязанских барах
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что в одном из баров на улице Почтовой подросткам продают «веселящий газ».
Глава областного парламента сообщил, что случаи продажи так называемого «Воздуха Ибицы» не единичны, а на конкретное заведение ему указала неравнодушная рязанка.
«Сниффинг» становится все более популярным. Газовые зажигалки и баллончики в свободной продаже. Считаю необходимым защитить детей!», - написал Фомин.
Также он сообщил, что депутаты приступили к разработке регионального закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В ближайшее время его внесут в областную Думу.
Закись азота или в простонародье «Веселящий газ» в малых концентрациях вызывает чувство опьянения и легкую сонливость. В ночных клубах это «развлечение» получило название «Воздух Ибицы».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
За применение закиси азота не по назначению введут штрафы
Госдума рассматривает законопроект, который может запретить использование «веселящего газа» в свободной продаже (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU