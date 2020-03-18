Аркадий Фомин займется «Воздухом Ибицы» в рязанских барах

18 Март 2020 2020-03-18T20:49:10+03:00

Председатель областного парламента сообщил, что уже готовится специальный региональный законопроект

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что в одном из баров на улице Почтовой подросткам продают «веселящий газ».

Глава областного парламента сообщил, что случаи продажи так называемого «Воздуха Ибицы» не единичны, а на конкретное заведение ему указала неравнодушная рязанка.

«Сниффинг» становится все более популярным. Газовые зажигалки и баллончики в свободной продаже. Считаю необходимым защитить детей!», - написал Фомин.

Также он сообщил, что депутаты приступили к разработке регионального закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В ближайшее время его внесут в областную Думу.

Закись азота или в простонародье «Веселящий газ» в малых концентрациях вызывает чувство опьянения и легкую сонливость. В ночных клубах это «развлечение» получило название «Воздух Ибицы».

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ИСТОЧНИК KP.RU