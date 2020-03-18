В Рязанской области на коронавирус проверяют 243 человека

18 Март 2020 2020-03-18T18:28:01+03:00

68 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости, карантинные мероприятия прошли

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 17.00 18 марта в Рязанской области нет официально зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такая информация содержится в оперативной сводке региональной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-2019.

243 человека, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости, находятся под медицинским наблюдением. Все они проходят лабораторное обследование. Кстати, за сутки это число увеличилось на 72 человека.

68 человек карантинные мероприятия уже прошли.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появился госпиталь для наблюдения за лицами с подозрением на COVID-19

Обсервация для наблюдения за людьми, имевшими контакты с носителями COVID-19 или недавно вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой организована в здании детского инфекционного отделения ГКБ №10 (подробнее).

Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса

Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU