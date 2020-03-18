2020-03-18T18:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области на коронавирус проверяют 243 человека

68 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости, карантинные мероприятия прошли
Антон КОНОВАЛОВ
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По состоянию на 17.00 18 марта в Рязанской области нет официально зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такая информация содержится в оперативной сводке региональной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-2019.

243 человека, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости, находятся под медицинским наблюдением. Все они проходят лабораторное обследование. Кстати, за сутки это число увеличилось на 72 человека.

68 человек карантинные мероприятия уже прошли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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