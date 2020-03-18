2020-03-18T17:31:11+03:00
Общество

Банк России рассказал рязанцам, как не стать жертвами криптомошенников

В последнее время в интернете увеличилось количество финансовых пирамид, где людям предлагают внести свои сбережения
Александр РАДЫГИН
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Банк России рассказал рязанцам, как не стать жертвами криптомошенников.Банк России рассказал рязанцам, как не стать жертвами криптомошенников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Банк России предупредил рязанцев об участившихся случаях мошенничеств с использованием пирамид и крипитовалют.

По словам банкиров, пользователей соцсетей и мессенджеров стали все чаще приглашать в игры, которые имеют признаки финансовых пирамид. Суть таких игр проста: внести стартовую сумму, а затем привлекать новых людей. После того, как и те внесут деньги, то тогда якобы можно получить прибыль. Всех участников распределяют по уровням – от нижнего к верхнему, а для продвижения вверх нужно активно подключать новых игроков с деньгами.

— В финансовых пирамидах, тем более организованных в интернет-пространстве, могут выиграть только организаторы, — предостерегает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. — Помните, что вероятность потерять на подобных вложениях больше, чем шанс заработать. Прежде чем вложить деньги в какую-либо идею, инвестицию, вступить в онлайн-игру, связанную с реальными тратами, просчитайте заранее риски. Кроме того, привлекая в такие сомнительные проекты друзей, вы можете потерять не только деньги, но и дружбу.

Чаще всего в 2019 году мошенники привлекали деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще всего в 2019 году мошенники привлекали деньги под видом инвестиций в криптовалюту.Фото: Иван МАКЕЕВ

Как отметили в службе безопасности, всего в 2019 году Банк России обнаружил 237 финансовых пирамид (из них одна – в Рязанской области). Чаще всего мошенники привлекали деньги под видом инвестиций в криптовалюту, строительные и сельскохозяйственные проекты, а также биржевые акции.

ВАЖНО!

Основные признаки финансовых пирамид:

- агрессивная рекламная кампания;

- гарантирование прибыли;

- непрозрачность деятельности;

- обещание высокой доходности, значительно превышающей среднерыночную;

- необходимость привлечения новых членов;

- отсутствие лицензии;

- маскировка под известные бренды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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