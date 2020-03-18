Банк России рассказал рязанцам, как не стать жертвами криптомошенников
Банк России предупредил рязанцев об участившихся случаях мошенничеств с использованием пирамид и крипитовалют.
По словам банкиров, пользователей соцсетей и мессенджеров стали все чаще приглашать в игры, которые имеют признаки финансовых пирамид. Суть таких игр проста: внести стартовую сумму, а затем привлекать новых людей. После того, как и те внесут деньги, то тогда якобы можно получить прибыль. Всех участников распределяют по уровням – от нижнего к верхнему, а для продвижения вверх нужно активно подключать новых игроков с деньгами.
— В финансовых пирамидах, тем более организованных в интернет-пространстве, могут выиграть только организаторы, — предостерегает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. — Помните, что вероятность потерять на подобных вложениях больше, чем шанс заработать. Прежде чем вложить деньги в какую-либо идею, инвестицию, вступить в онлайн-игру, связанную с реальными тратами, просчитайте заранее риски. Кроме того, привлекая в такие сомнительные проекты друзей, вы можете потерять не только деньги, но и дружбу.
Чаще всего в 2019 году мошенники привлекали деньги под видом инвестиций в криптовалюту.Фото: Иван МАКЕЕВ
Как отметили в службе безопасности, всего в 2019 году Банк России обнаружил 237 финансовых пирамид (из них одна – в Рязанской области). Чаще всего мошенники привлекали деньги под видом инвестиций в криптовалюту, строительные и сельскохозяйственные проекты, а также биржевые акции.
ВАЖНО!
Основные признаки финансовых пирамид:
- агрессивная рекламная кампания;
- гарантирование прибыли;
- непрозрачность деятельности;
- обещание высокой доходности, значительно превышающей среднерыночную;
- необходимость привлечения новых членов;
- отсутствие лицензии;
- маскировка под известные бренды.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Полмиллиона за подделку: мошенники торгуют на улице старинными монетами
Рассказываем, как узнать аферистов и не попасться на их хитрые уловки (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU