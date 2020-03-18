2020-03-18T16:45:03+03:00
Происшествия

Охотника, застрелившего рязанца, оставили на свободе

Несчастный случай произошел в Сапожковском районе осенью 2019 года
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В Рязанской области вынесен приговор по делу о гибели охотника в Сапожковском районе. Его застрелил другой охотник, причем, как показало следствие, сделал это случайно.

Несчастный случай произошел 16 октября 2019 года. Тогда машина возвращавшихся с охоты мужчин остановилась в селе Красный угол. Виновник, который находился на заднем сидении, вопреки требованиям безопасности, не разрядил карабин. Проверяя наличие патрона в патроннике, он случайно нажал на курок и попал в шею стоявшему рядом с автомобилем водителю – рязанцу 1982 года рождения. Травма оказалась смертельной.

Суд наказал 62-летнего виновника 2 годами ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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