Охотника, застрелившего рязанца, оставили на свободе
В Рязанской области вынесен приговор по делу о гибели охотника в Сапожковском районе. Его застрелил другой охотник, причем, как показало следствие, сделал это случайно.
Несчастный случай произошел 16 октября 2019 года. Тогда машина возвращавшихся с охоты мужчин остановилась в селе Красный угол. Виновник, который находился на заднем сидении, вопреки требованиям безопасности, не разрядил карабин. Проверяя наличие патрона в патроннике, он случайно нажал на курок и попал в шею стоявшему рядом с автомобилем водителю – рязанцу 1982 года рождения. Травма оказалась смертельной.
Суд наказал 62-летнего виновника 2 годами ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU