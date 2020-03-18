2020-03-18T16:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса перенесен экомарафон по сбору макулатуры

Пока старт акции наметили на начало апреля. Прием заявок на участие в ней продолжается
Дмитрий КОРНЕВ
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Фото: sdai-bumagu.comФото: sdai-bumagu.com
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В Рязанской области акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» должна была пройти с 18 марта по 3 апреля, однако ее старт перенесен на апрель из-за санитарных ограничений. По словам координатора проекта в Рязанской области Евгении Кущёвой, «перенос сроков проведения экологической акции связан с необходимостью обеспечения требований санитарно-эпидемиологической безопасности». Уточненные сроки проведения экомарафона будут сообщены дополнительно на официальном сайте sdai-bumagu.com.

«Бережное использование природных ресурсов, привлечение внимания к необходимости вторичной переработки отходов – основные цели акции, которая должна приносить нашим людям только пользу», - подчеркивают организаторы.

Партнером в проведении экологического марафона в нашем регионе выступает Министерство природопользования Рязанской области.

В нынешнем году в акции планируется участие организаций и частных жителей городов и районов Рязанской области, собравших более 300 кг макулатуры, уже подавших и или планирующих подать заявки на сайте организаторов проекта. Процедура подачи заявки необходима для определения фактической даты вывоза собранной макулатуры транспортом организаторов.

В 2019 году более 150 рязанских организаций и частных лиц в рамках весеннего и осеннего этапов акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» собрали почти 213 тонн макулатуры. Было спасено от вырубки более 2000 деревьев. Каждая тонна направленной на переработку макулатуры сэкономила 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды.

Победителей и призеров «Зеленого рейтинга» 2020 года поощрят ценными подарками (это саженцы деревьев ценных пород, телескопы, спортивные комплексы, учебные лекции, книги), а наиболее активному участнику присвоят почетный статус «Эко-герой».

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Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, а также книги, не представляющие литературной ценности;

Гофрокартон из-за с его малой удельной плотности принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра для последующей оптимальной транспортировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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