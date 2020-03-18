Рязанец обчистил сейф автостоянки, а затем инсценировал свое похищение

18 Март 2020 2020-03-18T15:42:39+03:00

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Полицейские раскрыли кражу денег из сейфа автостоянки, расположенной в Железнодорожном районе Рязани. В дежурную часть обратился представитель администрации стоянки, сообщивший, что из кассы пропали 31 400 рублей.

«Сотрудники угрозыска выяснили, что деньги находились в сейфе, доступ к ключу от которого мог иметь и сторож автостоянки. Мужчина на рабочем месте отсутствовал, а его мобильный телефон оказался выключен. В помещении лежала записка с требованием вернуть некий «товар», который якобы забрал сторож, и тогда «похитители» вернут обратно деньги и самого мужчину», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Причем для убедительности записку испачкали бурыми пятнами, похожими на кровь. Однако полицейские быстро выяснили, что пропавший 39-летний мужчина, уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и в 2019 году вернулся из мест лишения свободы.

Разыскав через два дня подозреваемого, оперативники выяснили, что забрав из сейфа деньги и оставив записку о лжепохищении, он перестал появляться дома и вместе с друзьями все последнее время проводил в кафе и саунах, потратив все деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU