Появился госпиталь для наблюдения за лицами, имевшими контакты с носителями COVID-19
Обсервация для наблюдения за людьми, имевшими контакты с носителями COVID-19 или недавно вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой организована в здании детского инфекционного отделения ГКБ №10. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, предварительно маленьких пациентов перевели в другие медучерждения областного центра.
По словам и.о. главного врача стационара Олега Митряева, в госпитале-обсервации будут находиться здоровые люди, которые могли иметь контакты с заболевшими:
- Мы к работе готовы. Наши пациенты будут размещены в боксах. Те, которые располагаются на первом этаже, имеют отдельные входы. Таким образом, контакты между поступающими и выписывающимися людьми исключены, что делает риск распространения инфекции минимальным, – пояснил Олег Митряев.
При этом, по словам и.о. главврача, при формировании обсервации были соблюдены все требования. В наличии имеется комплект дезинфицирующих препаратов, антисептиков, средств для забора материала и индивидуальной защиты.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU