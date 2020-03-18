В Рязани сотрудник стройконтроля избил недовольного ремонтом жителя

18 Март 2020 2020-03-18T14:49:20+03:00

При этом мнения сторон разнятся: заинтересованные лица утверждают, что инициатором конфликта стал сам жилец дома, на котором недавно закончился капремонт

Изменить размер текста: A A

В «Комсомолку» обратился Дмитрий Исраилов, житель пятиэтажки на Черновицкой – он оказался избитым сотрудником фирмы «Строй Инжиниринг» прямо в подвальном помещении теплопункта. Сейчас молодой человек плотно общается с врачами. У него был сломан нос, серьезная проблема с глазом и головой. Все побои зафиксированы сразу в нескольких травмпунктах, куда обращался Исраилов:

- В ОКБ мне сделали МРТ головы, в другом травмпункте вправили нос.

Сотрудник фирмы, уполномоченной принимать работы по завершении капремонта на зданиях и сооружениях Рязанской области, в прошлом оказался боксером. Два удара было достаточно, чтобы вывести Дмитрия, как он сам выражается «из строя». Мы пообщались с ним и мастером текущего ремонта Сергеем Беликовым управляющей компании (УК) прямо на месте происшествия буквально через день после случившегося, 18 марта.

При всей очевидности происшедшего, мнения свидетелей происшедшего диаметрально противоположны. Сотрудники подрядной организации, проводившей капремонт на доме, где живет Исраилов, с самого начала стали утверждать, что именно он – инициатор конфликта. Сергей Беликов считает иначе:

- Ко мне приходил сотрудник полиции за объяснениями, заметив при этом, что это произошло на фоне «личных неприязненных отношений». Какие личные отношения, если это произошло в рабочее время при исполнении сотрудником его обязанностей.

Также Исраилов сообщил, что ему уже звонили из Фонда капремонта и директор «Строй инжиниринга». В Фонде у нас потребовали прислать официальный запрос, а директор фирмы по строительному контролю от встречи с журналистом «Комсомолки» отказался, сославшись на занятость.

Конфликт на Черновицкой.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

При проверке капремонта систем ХВС в Рязани вскрылись халтура и экономия

На каждом из объектов, где жилинспекция выявила нарушения, подрядчиком выступает одна и та же организация (подробнее)

Подрядчики по капремонту в Рязани крепят строительные леса к газовым трубам

Госжилинспекция выявила еще ряд нарушений, особенно отличилось вновь МП «РСУ №1» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU