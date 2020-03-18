2020-03-18T14:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Бассейн «Классика» РГУ закрылся для посещений

Руководство оздоровительного комплекса рассказало, что произойдет с оплаченными абонементами
Яков РЫКОВ
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Бассейн «Классика» РГУ закрылся для посещений.Бассейн «Классика» РГУ закрылся для посещений.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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18 марта бассейн «Классика» РГУ имени Есенина приостановил работу для посещений. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции, распоряжением губернатора и сложной эпидемиологической ситуацией физкультурно-оздоровительный комплекс «Классика» приостанавливает работу для посетителей», — говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, все занятия по оплаченным абонементам будут возможны после возобновления работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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