Бассейн «Классика» РГУ закрылся для посещений
18 марта бассейн «Классика» РГУ имени Есенина приостановил работу для посещений. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции, распоряжением губернатора и сложной эпидемиологической ситуацией физкультурно-оздоровительный комплекс «Классика» приостанавливает работу для посетителей», — говорится в сообщении.
Как отметили в вузе, все занятия по оплаченным абонементам будут возможны после возобновления работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU