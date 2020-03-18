2020-03-18T14:07:47+03:00
Общество

Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. В настоящее время более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от «Ростелекома», у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контенту для детей. В настоящее время свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».

Для того, чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

— Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыта сделка по консолидации 100% долей Tele2 Россия
Появился госпиталь для наблюдения за лицами, имевшими контакты с носителями COVID-19
В Рязани сотрудник стройконтроля избил недовольного ремонтом жителя
Первые московские троллейбусы вышли на улицы Рязани
Бассейн «Классика» РГУ закрылся для посещений
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Чиновники: Рязанская скорая помощь обеспечена масками в необходимом объеме
За испорченный телевизор рязанец отсудил 72 тысячи рублей
В Рязани создали городской штаб по борьбе с COVID-19
У рязанской бригады скорой помощи нет одноразовых масок
«Рязаньгоргаз» предлагает рязанцам больше использовать онлайн-сервисы
Сухпаек без сутолок: малообеспеченных рязанцев будут кормить сухими пайками
Торги за строительство футбольного манежа в Рязани дважды провалились
Рекламу на въезде в Рязань демонтировали за слово «лучшая»
В Рязанской области выявили 34 новых случая заражения ВИЧ
Планируется сделать круговое движение перед новым судом в Рязани
В новой БСМП хирурги провели 12 плановых операций
Куприн об убийстве ветерана: У дедушки был пистолет, и я взял молоток
Владимир Путин отметил заслуги рязанского ученого-фармаколога
В Рязанской области перенесут сроки весенней охоты
Один из заместителей Николая Любимова уволился
Новое здание Рязанского областного суда достроят уже в 2020 году