2020-03-18T13:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновники: Рязанская скорая помощь обеспечена масками в необходимом объеме

Марлевые повязки сшили для медиков, если на выезде не будет масок заводского образца
Яков РЫКОВ
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Чиновники: Рязанская скорая помощь обеспечена масками в необходимом объеме.Чиновники: Рязанская скорая помощь обеспечена масками в необходимом объеме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Информация о том, что у бригады скорой помощи в Рязани нет одноразовых масок, не соответствует действительности. Об этом «Комсомолке» сообщили в правительстве Рязанской области.

— Сотрудники скорой помощи обеспечены масками в необходимом объеме. Маски из марли для них сшили на случай отсутствия на выезде так называемого заводского образца. Кроме этого, если медику пришлось воспользоваться марлевым образцом, то на самой станции организована тепловая обработка. Никому из сотрудников утюжить их самостоятельно не нужно, — прокомментировали в правительстве.

Кроме того, чиновники напомнили, что медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. Маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютной защиты. Здоровому человеку следует носить медицинскую маску только в том случае, если он контактирует с больным человеком, а также в местах массового скопления людей.

Напомним, 18 марта в группе СМП Рязань появилось сообщение, что медики скорой помощи вынуждены ездить на вызов с марлевыми повязками, а одноразовых масок у них нет (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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