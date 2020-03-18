За испорченный телевизор рязанец отсудил 72 тысячи рублей

18 Март 2020 2020-03-18T13:23:50+03:00

Мужчина обратился в сервисный центр, чтобы отремонтировать технику, но получилось только хуже

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В Советском районном суде вынесли решение о взыскании убытков и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в суд с иском обратился рязанец, который сообщил, что в 2018 году он передал свой телевизор Sony KDL-55W905A, купленный в декабре 2013 года, в сервисный центр ООО «Турист» для негарантийного коммерческого ремонта, так как телевизор не включался. Все услуги по ремонту он сразу оплатил.

После ремонта появилась другая неисправность – телевизор во время нескольких секунд работы самопроизвольно выключался. Мужчина вновь отдал его в сервисный центр для ремонта, но уже по гарантии.

Когда он забрал в очередной раз, тот несколько дней поработал, а потом снова сломался. Мужчина останавливаться на этом не стал и в третий раз отнес в сервис. После очередного ремонта в телевизоре вдруг обнаружились недостатки, которых ранее не было - на экране в углу образовалась радужная полоса размером около 20 см, а центр и правая часть экрана были затемнены.

Для определения размера убытков (рыночной стоимости телевизора) мужчина обратился к экспертам, а потом направил в сервисный центр претензию, которую ему не удовлетворили.

Уже в суде, после заключения судебного эксперта, было установлено, что устранение недостатка возможно было путем замены блока подсветки ЖК-матрицы, который поставляется только в сборе. Однако в настоящее время телевизоры данной марки сняты с производства и выпуск комплектующих и запасных частей к ним прекращен.

Стоимость поврежденного телевизора определена экспертом с применением затратного и сравнительного подходов, исходя из средней стоимости нового аналогичного телевизора в размере 101 834 рублей с применением коэффициента износа 68,4% и средней цены предложения на бывшие в употреблении подобные телевизоры в размере 40 333 рублей, и составила 36 257 рублей.

Учитывая, что выводы судебного эксперта стороны не опровергли, то суд решил взыскать с ответчика двойную стоимость телевизора в размере 72 514 рублей. Кроме того, сервисный центр заплатит компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU