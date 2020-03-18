2020-03-18T12:49:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани создали городской штаб по борьбе с COVID-19

Его возглавила глава администрации Елена Сорокина
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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16 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина распорядилась о создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории областного центра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В состав штаба вошли руководители структурных подразделений администрации, депутаты городского парламента, территориальных управлений федеральных органов власти, в том числе представители УФСБ и УМВД.

По данным пресс-службы, заседания рабочей группы под руководством Сорокиной проходят трижды в день. Также проводятся видеосовещания по отдельным направлениям.

Напомним, в настоящий момент в Рязани находятся под запретом спортивные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 17 по 30 марта детские сады переведены в режим свободного посещения, в школах города начались досрочные каникулы, другие образовательные организации перешли на дистанционную форму обучения.

Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия

Также глава администрации города вслед за губернатором призвала сообщать о возвращении из заграничных поездок (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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