В Рязани создали городской штаб по борьбе с COVID-19
16 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина распорядилась о создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории областного центра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В состав штаба вошли руководители структурных подразделений администрации, депутаты городского парламента, территориальных управлений федеральных органов власти, в том числе представители УФСБ и УМВД.
По данным пресс-службы, заседания рабочей группы под руководством Сорокиной проходят трижды в день. Также проводятся видеосовещания по отдельным направлениям.
Напомним, в настоящий момент в Рязани находятся под запретом спортивные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 17 по 30 марта детские сады переведены в режим свободного посещения, в школах города начались досрочные каникулы, другие образовательные организации перешли на дистанционную форму обучения.
Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия
Также глава администрации города вслед за губернатором призвала сообщать о возвращении из заграничных поездок (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU