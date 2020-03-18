У рязанской бригады скорой помощи нет одноразовых масок

18 Март 2020 2020-03-18T12:31:21+03:00

Медикам выдали марлевые повязки, которые нужно регулярно стирать и проглаживать

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У бригады скорой медицинской помощи закончились одноразовые маски. Об этом сообщается в группе СМП.

«Медикам выдали по две, безразмерных, марлевых повязки в личное пользование, которые нужно стирать и проглаживать после контакта с потенциально зараженными людьми. Как это делать в условиях 24-часовой рабочей смены, непонятно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец сообщил, что в регионе запас медицинских масок превышает 996 тысяч экземпляров (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU