У рязанской бригады скорой помощи нет одноразовых масок
У бригады скорой медицинской помощи закончились одноразовые маски. Об этом сообщается в группе СМП.
«Медикам выдали по две, безразмерных, марлевых повязки в личное пользование, которые нужно стирать и проглаживать после контакта с потенциально зараженными людьми. Как это делать в условиях 24-часовой рабочей смены, непонятно», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец сообщил, что в регионе запас медицинских масок превышает 996 тысяч экземпляров (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU