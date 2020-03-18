«Рязаньгоргаз» предлагает рязанцам больше использовать онлайн-сервисы

18 Март 2020 2020-03-18T12:14:56+03:00

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На официальном сайте компании можно подать заявку на ремонт газовой плиты, духового шкафа, колонки или котла (http://gorgaz.ryazan.ru/repair_request). Также онлайн можно сделать заявку на техническое обслуживание, если клиент не смог обеспечить доступ к оборудованию в соответствии с графиком проведения работ (http://gorgaz.ryazan.ru/service_request). Кроме того, по адресу http://lk.gorgaz.ryazan.ru/ работает сервис, позволяющий в режиме «онлайн» подавать документы и отслеживать состояние заявок на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и газопотребления, выдачу технических условий, заключение договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Если при подаче онлайн-заявок возникнут вопросы, можно проконсультироваться по телефону +7 (4912) 93-73-78 или написать на электронную почту yag@gorgaz.ryazan.ru.

Специалисты компании готовы дать любую консультацию по поводу замены, ремонта и технического обслуживания газового оборудования по телефонам:

+7 (4912) 93-73-80 (Железнодорожный и часть Советского района),

+7 (4912) 93-75-00 (Октябрьский и часть Советского района),

+7 (4912) 93—75-40 (Московский район).

Для решения общих вопросов и получения справочной информации работает телефон +7 (4912) 93-73-79.

Неизменным остается номер аварийно-диспетчерской службы – 04, с мобильного телефона – 104.

— В сложившейся ситуации мы понимаем, что люди стараются свести к минимуму свои визиты в любые организации, поэтому напоминаем рязанцам, что у них есть возможность решить «газовые» вопросы, не выходя из дома. Кроме того, в компании приняты дополнительные профилактические меры – все сотрудники, работающие с населением, обеспечены защитными масками и антисептическими средствами, в помещениях компании действует режим текущей дезинфекции - отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU