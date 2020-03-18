Сухпаек без сутолок: малообеспеченных рязанцев будут кормить сухими пайками
Малообеспеченные рязанцы теперь будут получать благотворительное питание в виде сухпайков. О нововведениях заявила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки администрации Рязани Инна Монахова.
«Эту меру ввели, чтобы предотвратить скопления людей в местах выдачи благотворительного питания», — цитирует чиновницу ИА «МедиаРязань».
По словам Монаховой, на сухие пайки в Рязани перейдут уже с 23 марта.
Напомним, в связи с коронавирусной ситуацией, в супер и гипермаркетах начался повальный ажиотаж. Люди сметают с прилавков гречку, пшено и другие крупы. Чиновники поспешили успокоить народ и сообщили, что в запасов продовольствия в Рязани хватает на 6-8 недель (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU