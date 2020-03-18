Торги за строительство футбольного манежа в Рязани дважды провалились

18 Март 2020 2020-03-18T11:29:10+03:00

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Областное управление капитального строительства дважды не смогло найти подрядчика для футбольного комплекса в Рязани. Электронные аукционы были признаны несостоявшимися сначала 21 февраля, а теперь и 17 марта. В обоих случаях на торги подана одна заявка от ООО «Лидер-строй», однако она не соответствовала требованиям заказчика.

Напомним, начальная цена контракта – 430 миллионов рублей. На эти деньги за Академией единоборств в микрорайоне Мервино планируется построить два отапливаемых футбольных манежа: большой (64х100) и поменьше (40х60). Кроме того, проектом предусмотрено здание с тренажерным залом, буфетом, гостиничными номерами, душевыми, сауной, массажными кабинетами, переговорными и другими помещениями. Помимо этих сооружений на территории комплекса должны разместить открытое футбольное поле 105х68 метров с искусственным покрытием и дренажем.

Сдать объект планировалось к концу сентября 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU