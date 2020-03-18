Рекламу на въезде в Рязань демонтировали за слово «лучшая»
Поставщик стройматериалов так характеризовал цену на свои товары
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На въезде в Рязани со стороны села Шумашь (после поворота) демонтировали рекламную конструкцию. Со щита вдоль дороги предлагал свои товары и услуги поставщик стройматериалов.
Содержание билборда, не устроившее антимонопольщиков, было таково:
«Купи зимой, а строй весной. Лучшая цена и бесплатное хранение на кровлю, фасады, утеплители».
В Рязанском УФАС пояснили, что текст нарушает два пункта закона «О рекламе»: содержит некорректные сравнения и «не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара». Очевидно, речь идет о слове «лучшая».
ИСТОЧНИК KP.RU