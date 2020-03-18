В Рязанской области выявили 34 новых случая заражения ВИЧ

18 Март 2020 2020-03-18T10:29:20+03:00

Забор крови из пальца для экспресс-теста на ВИЧ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в регионе зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных

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В Рязанской области только за февраль 2020 года выявлено 34 случая заражения ВИЧ, в том числе 32 – у жителей региона. Такие данные приводит Рязанский центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями.

«Из 32 человек половым путём заразилось – 23 человека, при внутривенном употреблении наркотиков – 9 человек», отмечают медики.

Официальная статистика опубликована на сайте кожвендиспансера. Согласно ей, в Рязанской области известно о 5189 жителях с положительным ВИЧ-статусом. Если соотнести это количество с общей численностью населения, то примерно на 215 человек приходится один инфицированный.

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Елена Большакова, главный врач Рязанского кожно-венерологического диспансера:

- Узнать свой ВИЧ статус может любой житель Рязани и области. Для этого необходимо прийти в Рязанской кожно-венерологический диспансер, в отделение центра СПИД. Специалисты центра возьмут кровь на исследование и проведут консультацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU