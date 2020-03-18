Планируется сделать круговое движение перед новым судом в Рязани
На перекрестке перед новым зданием суда в Рязани, на улице Спортивной, могут сделать круговое движение. Слова губернатора Николая Любимова во время его визита на строительную площадку приводят «Рязанские ведомости».
- На перекрестке перед зданием суда планируется сделать более удобное круговое движение, - цитирует издание главу региона.
При этом областное правительство ранее сообщало, что прорабатывается не один вариант организации движения. Конечная цель, по словам Любимова, - не помешать существующему движению и даже сделать его более удобным.
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ИСТОЧНИК KP.RU