2020-03-18T09:27:28+03:00
Общество

Планируется сделать круговое движение перед новым судом в Рязани

Об этом заявил губернатор Николай Любимов, посетив стройку
Антон КОНОВАЛОВ
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На перекрестке перед новым зданием суда в Рязани, на улице Спортивной, могут сделать круговое движение. Слова губернатора Николая Любимова во время его визита на строительную площадку приводят «Рязанские ведомости».

- На перекрестке перед зданием суда планируется сделать более удобное круговое движение, - цитирует издание главу региона.

При этом областное правительство ранее сообщало, что прорабатывается не один вариант организации движения. Конечная цель, по словам Любимова, - не помешать существующему движению и даже сделать его более удобным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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