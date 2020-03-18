В новой БСМП хирурги провели 12 плановых операций

18 Март 2020 2020-03-18T08:30:45+03:00

Как отмечают в минздраве, пока это простые оперативные вмешательства. Врачам нужно время, чтобы отработать взаимодействие с высокотехнологичной техникой

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В новой БСМП врачи приступили к плановым операциям, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. До 17 марта в больнице работали только три экстренные операционные, сейчас подключились еще пять плановых: три под общую хирургию и по одной — под гнойную хирургию и под травматологию с ортопедией.

— Мы начинаем с простых операций, чтобы отработать взаимодействие с высокотехнологичной техникой и посмотреть ее особенности в деле, — рассказывает заведующий операционным отделением Алексей Егоров. — Хирурги по мере освоения все более сложной аппаратуры уверенно идут к тому, чтобы как можно быстрее выйти на самый высокий уровень сложности и оказывать весь спектр хирургических вмешательств.

Как отметили в минздраве, в первый день работы плановых операционных хирурги БСМП провели 12 операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU