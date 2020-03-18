18 Март 2020 2020-03-18T07:19:30+03:00

Куприн об убийстве ветерана: У дедушки был пистолет, и я взял молоток.

Обвиняемый в разбое и убийстве участника Великой Отечественной войны Павла Макеева с супругой рассказал, как готовился к преступлению

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Максим Куприн, обвиняемый в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги, рассказал, как готовился к преступлению. Он, действительно, занимался прямыми продажами, ходил по квартирам и предлагал товары, но домой к Макеевым шел целенаправленно не для этого.

— Девушка, которая меня сюда привела, сказала, что здесь много денег. Поэтому я перчатки брал для кражи, чтобы не оставлять отпечатков. А молоток... Я сначала просил что-то не тяжелое, но у дедушки был пистолет. Потом мне дали молоток, я его завернул в пакет.

Добычей обвиняемого в убийстве стали 7 тысяч рублей и имущество на 18 тысяч рублей.

По словам заместителя руководителя Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Григория Коновалова, долгое время обвиняемый вину не признавал, всячески уклонялся от дачи показаний. Но после того, как были проведены ряд экспертиз, в том числе - генетических, признался в убийстве и раскаялся.

Как Куприн готовился к убийству ветерана.Источник видео: телекомпания "Город".

Напомним, 26 сентября 2019 года молодой человек пришел в квартиру пожилых супругов под видом торговца массажерами. Орудуя молотком, он нанес хозяевам смертельные травмы. Тела убитых вечером того же дня обнаружили родственники (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU