Один из заместителей Николая Любимова уволился

17 Март 2020 2020-03-17T21:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

У представительства правительства Рязанской области в Москве, чья основная функция – работать с федеральными органами власти и госкорпорациями, сменится руководитель. Наиля Черникова, занимавшая этот пост с октября 2017 гола, уволилась по собственной инициативе.

«Наиля Черникова будет освобождена от занимаемой государственной должности Рязанской области 23 марта 2020 года», сообщили в кабмине.

Отметим, что руководитель представительства в структуре исполнительной власти является одним из заместителей губернатора. На замену опытному функционеру активно сватают земляка Николая Любимова и, по всей видимости, его протеже - 37-летнего Илью Веселова. Последний с 16 марта прекратил руководить министерством экономического развития Калужской области. С 2007 по 2011 годы он был советником Любимова при двух должностях – головы управы Калуги и заместителя губернатора, а, например, в 2015-2016 годах уже отвечал за инвестиции в том же минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU