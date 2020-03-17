В кинотеатре «Люксор» ввели ограничительные меры

17 Март 2020 2020-03-17T17:52:17+03:00

На сеансы могут пройти не более 50 человек, а премьеры некоторых картин перенесены на 2021 год

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Кинотеатры «Люксор» в Рязани ввела ограничительные меры при допуске посетителей на сеансы. Об этом «Комсомолке» сообщили в сети кинотеатров.

Для всех любителей кино кинотеатры продолжают работать, но предпринимают все меры для обеспечения безопасности зрителей:

- на каждый сеанс допускается не более 50 человек;

- установлены УФ-лампы;

- каждый час дезинфицируются поверхности в местах скопления людей;

- после каждого сеанса дезинфицируются залы, включая подлокотники;

- ведется журнал состояния здоровья сотрудников;

- каждому посетителю выдаются антибактериальные салфетки;

- показ фильмов в формате 3D осуществляется только с использованием 3D-очков в индивидуальной упаковке.

Кроме того, перенос некоторых крупных релизов в данном случае является предсказуемой и оправданной мерой: так уже на 2021 год «переехали» премьеры «Форсаж 9», «Тихое место-2», российская драма «На острие», а проект компании Disney «Мулан» и вовсе на неопределенный срок. Тем не менее, количество гостей кинотеатров сократилось совсем несущественно.

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ИСТОЧНИК KP.RU