В кинотеатре «Люксор» ввели ограничительные меры
Кинотеатры «Люксор» в Рязани ввела ограничительные меры при допуске посетителей на сеансы. Об этом «Комсомолке» сообщили в сети кинотеатров.
Для всех любителей кино кинотеатры продолжают работать, но предпринимают все меры для обеспечения безопасности зрителей:
- на каждый сеанс допускается не более 50 человек;
- установлены УФ-лампы;
- каждый час дезинфицируются поверхности в местах скопления людей;
- после каждого сеанса дезинфицируются залы, включая подлокотники;
- ведется журнал состояния здоровья сотрудников;
- каждому посетителю выдаются антибактериальные салфетки;
- показ фильмов в формате 3D осуществляется только с использованием 3D-очков в индивидуальной упаковке.
Кроме того, перенос некоторых крупных релизов в данном случае является предсказуемой и оправданной мерой: так уже на 2021 год «переехали» премьеры «Форсаж 9», «Тихое место-2», российская драма «На острие», а проект компании Disney «Мулан» и вовсе на неопределенный срок. Тем не менее, количество гостей кинотеатров сократилось совсем несущественно.
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ИСТОЧНИК KP.RU