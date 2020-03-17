Под меднаблюдение из-за коронавируса взяли еще 30 рязанцев

17 Март 2020 2020-03-17T17:25:40+03:00

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В Рязанской области по состоянию на 17 марта под меднаблюдением из-за угрозы распространения нового коронавируса находятся 94 человека. За сутки это число увеличилось на 30 – за счет людей, прибывших из неблагополучных по заболеваемости стран. Об этом в оперативной сводке сообщило региональное правительство со ссылкой на Роспотребнадзор.

- Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано, - отмечают власти.

Напомним, на территории Рязанской области введен режим повышенной готовности из-за мировой пандемии, которая уже коснулась некоторых субъектов РФ. Создана специальная комиссия. Туристов, вернувшихся из стран, где также зарегистрированы случаи COVID-19, обязывают сообщать об этом в свое медучреждение либо звонить на «горячую линию» +7 (4912) 50-64-87. Массовые мероприятия отменены, большинство учреждений образования, культуры, спортивные и другие временно закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU