В гипермаркете «Глобус» опровергли информацию о пустых холодильниках
Информация о том, что в гипермаркете «Глобус» опустели холодильники и морозильные камеры, не соответствует действительности. Об этом «Комсомолке» сообщили в торговом заведении.
— Данная часть бонет (холодильные или морозильные ванны, лари – Ред.), фотографии которой распространяется в СМИ и социальных сетях, находится на реконструкции. Об этом доступно говорят и оповещают специальные таблицы, — сообщили в «Глобусе».
Напомним, ранее появилась информация об ажиотаже в супер и гипермаркетах Рязани. Люди сметали с полок крупы, запасались впрок сахаром и другими продуктами. Вскоре власти заверили, что крупные торговые сети региона готовы к повышенному спросу на продукты питания, а запасы имеются на шесть-восемь недель (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU