В гипермаркете «Глобус» опровергли информацию о пустых холодильниках

17 Март 2020 2020-03-17T17:08:30+03:00

В торговом заведении сообщили, что бонеты находятся на реконструкции

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Информация о том, что в гипермаркете «Глобус» опустели холодильники и морозильные камеры, не соответствует действительности. Об этом «Комсомолке» сообщили в торговом заведении.

— Данная часть бонет (холодильные или морозильные ванны, лари – Ред.), фотографии которой распространяется в СМИ и социальных сетях, находится на реконструкции. Об этом доступно говорят и оповещают специальные таблицы, — сообщили в «Глобусе».

Напомним, ранее появилась информация об ажиотаже в супер и гипермаркетах Рязани. Люди сметали с полок крупы, запасались впрок сахаром и другими продуктами. Вскоре власти заверили, что крупные торговые сети региона готовы к повышенному спросу на продукты питания, а запасы имеются на шесть-восемь недель (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU