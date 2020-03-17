2020-03-17T16:24:05+03:00
Происшествия

19 лет спустя: в Рязани пьяная мать потеряла ребенка – СК его ищет

Горе-родительница прямо с вокзала отправилась пить со случайным знакомым и уснула, забыв про сына
Антон КОНОВАЛОВ
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Сохранившееся фото Олега Абетова с матерью. Фото: ryazan.sledcom.ruСохранившееся фото Олега Абетова с матерью. Фото: ryazan.sledcom.ru
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Следственный комитет просит помощи в распутывании дикой истории, произошедшей 29 мая 2001 года. Тогда в Рязани пьяная мать потеряла сына, которому на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

Почти 19 лет назад мальчик с мамой прибыл на вокзал «Рязань-2». Прямо там горе-родительница познакомилась с мужчиной по имени Александр, отправилась с ним распивать спиртное во двор одного из домов на улице Октябрьский городок.

- Через некоторое время женщина заснула, а проснувшись, не обнаружила сына, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Зовут пропавшего Олег Эрматович Абетов. Известны лишь две его приметы - светло-карие глаза и темные волосы. Какую-либо информацию о нем просят сообщать по телефонам: 8(4912)96-09-63, 8(920)952-52-20 (Железнодорожный МСО г. Рязань) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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