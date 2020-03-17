2020-03-17T13:28:01+03:00
Общество

Горадминистрация: В Рязани не будут ликвидировать семь маршрутов троллейбуса

Пресс-служба исполнительного органа власти опровергла сообщение, повергнувшее рязанцев пожилого возраста в шок
Иван АНТОНОВ
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Троллейбусы - основной вид транспорта пожилых рязанцев. Фото из архива "КП-Рязань".Троллейбусы - основной вид транспорта пожилых рязанцев. Фото из архива "КП-Рязань".
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Информация о ликвидации семи троллейбусных маршрутов, размещенная в СМИ, о планируемом рассмотрении вопроса на комитете Рязанской городской Думы по закрытию рязанских троллейбусных маршрутов, не соответствует действительности. Именно так ответила пресс-служба на запрос «Комсомолки».

Администрация города не инициировала этот вопрос и не направляла соответствующие документы. Сведения о 8 прибыльных и 7 убыточных троллейбусных маршрутах были предоставлены в рамках служебной переписки – конкретизировали сотрудники горадминистрации, а также подчеркнули, что любые изменения в работе городского пассажирского транспорта будут утверждаться с учетом общественного мнения и технико-экономического обоснования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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