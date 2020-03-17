Горадминистрация: В Рязани не будут ликвидировать семь маршрутов троллейбуса
Информация о ликвидации семи троллейбусных маршрутов, размещенная в СМИ, о планируемом рассмотрении вопроса на комитете Рязанской городской Думы по закрытию рязанских троллейбусных маршрутов, не соответствует действительности. Именно так ответила пресс-служба на запрос «Комсомолки».
Администрация города не инициировала этот вопрос и не направляла соответствующие документы. Сведения о 8 прибыльных и 7 убыточных троллейбусных маршрутах были предоставлены в рамках служебной переписки – конкретизировали сотрудники горадминистрации, а также подчеркнули, что любые изменения в работе городского пассажирского транспорта будут утверждаться с учетом общественного мнения и технико-экономического обоснования.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Водителей общественного транспорта в Рязанской области обраслетят
Минтранс выбрал шесть регионов для тестирования системы, которая не даст заснуть за рулем (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
ИСТОЧНИК KP.RU