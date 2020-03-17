Отстранить Розвезева от руководства УРТ вынудила прокуратура

17 Март 2020 2020-03-17T13:37:16+03:00

Алексей Розвезев прибыл на рязанские хлеба из Твери.

Он является учредителем и руководителем двух юридических лиц, а значит даже и.о. быть не вправе

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Прокуратура Октябрьского района вынудила администрацию Рязани отстранить и.о. руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий. Источник в «Управлении рязанского троллейбуса» рассказал «Комсомольской правде», что речь идет об Алексее Розвезеве, притом заместителем директора судимый за взяточничество транспортник остается.

«В ходе проверки установлено, что исполняющий обязанности руководителя муниципального унитарного предприятия, на момент проверки являлся учредителем и руководителем двух юридических лиц, в связи с чем не имел права исполнять обязанности руководителя предприятия», - говорится в сообщении прокуратуры, которая внесла представление на имя градоначальницы Елены Сорокиной.

Таким образом, само назначение Розвезева и.о. противоречило федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Теперь, как стало известно ранее, УРТ по документам руководит неизвестный рязанцам Дмитрий Минченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU