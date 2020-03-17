Пьяный рязанский водитель влетел на скорости в дерево

17 Март 2020 2020-03-17T12:37:19+03:00

В ходе расследования ДТП выяснилось, что садиться за руль он вообще не имел права

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16 марта в 18:20 в селе Новое Киркино 28-летний житель Михайловского района на «Ниве» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел с дорожного полотна в кювет. Машина при этом ударилась в дерево – водитель получил травмы, его увезли в больницу. Казалось бы, вполне обыденная на сегодняшний день ситуация для наших дорог. Но…

Как выяснили сотрудники ГИБДД, в момент ДТП водитель, мягко говоря, был несколько нетрезв – в его крови обнаружили 0,283 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Дальше-больше: полицейские выяснили, что у него нет ни водительского удостоверения, на страховки на автомобиль.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются – сообщила пресс-служба регионального УВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU