В четверг на двух улицах Рязани отключат электричество
В четверг на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка аварийных деревьев на воздушной линии.
19 марта с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Осипенко, дома с 67 по 84;
- ул. Островского, д. 58, дома с 62 по 74, дома с 80 по 86, дома с 90 по 100, дома с 104 по 110, дома с 116 по 120.
Работы по опиловке будут проводить сотрудники муниципального предприятия «РГРЭС».
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ИСТОЧНИК KP.RU