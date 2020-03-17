17 Март 2020 2020-03-17T12:31:50+03:00

В четверг на двух улицах Рязани отключат электричество.

Рабочие будут в этот день опиливать аварийные деревья

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В четверг на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка аварийных деревьев на воздушной линии.

19 марта с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Осипенко, дома с 67 по 84;

- ул. Островского, д. 58, дома с 62 по 74, дома с 80 по 86, дома с 90 по 100, дома с 104 по 110, дома с 116 по 120.

Работы по опиловке будут проводить сотрудники муниципального предприятия «РГРЭС».

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ИСТОЧНИК KP.RU