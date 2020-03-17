В Рязанском районе неизвестные повредили нефтепродуктопровод
Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело по факту повреждения из корыстных побуждений магистрального нефтепродуктопровода вблизи села Мушковатово Рязанского района.
По данным следствия, во время планового осмотра сотрудники АО «Транснефть - Верхняя Волга» обнаружили повреждение магистрального нефтепродуктопровода. Повреждение в виде несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод повлекло нарушение его нормальной работы.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, лиц, причастных к его совершению и размер причиненного ущерба.
Отметим, что за указанное преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU