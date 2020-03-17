В Рязанском районе неизвестные повредили нефтепродуктопровод

17 Март 2020 2020-03-17T12:07:53+03:00

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Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело по факту повреждения из корыстных побуждений магистрального нефтепродуктопровода вблизи села Мушковатово Рязанского района.

По данным следствия, во время планового осмотра сотрудники АО «Транснефть - Верхняя Волга» обнаружили повреждение магистрального нефтепродуктопровода. Повреждение в виде несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод повлекло нарушение его нормальной работы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, лиц, причастных к его совершению и размер причиненного ущерба.

Отметим, что за указанное преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU