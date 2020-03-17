17 Март 2020 2020-03-17T11:37:57+03:00

Как будет работать рязанская почта в условиях противодействия коронавирусу. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сотрудникам почтовых отделений России, в том числе – Рязанской области, предоставят средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний. В то же время компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. Это позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.

— Напоминаем, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером, — говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. — Одновременно Почта России планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU