СК: 16-летнюю рязанку изнасиловал новый знакомый, провожавший ее домой

17 Март 2020 2020-03-17T11:03:54+03:00

Молодой человек виновным себя не признает. Скоро дело будет передано в суд

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В Рязанской области 16-летняя девушка стала жертвой изнасилования, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Обвиняемый, 19-летний парень, содержится под стражей и свою вину отрицает. При этом следствие на основе собранных доказательств пришло к выводу, что он навязал половой акт силой.

Оба участника тех событий вечером 28 октября 2019 года оказались в одной компании, где и познакомились. «Кавалер» вызвался проводить девушку до дома, но, будучи пьяным, сам стал для нее главной угрозой.

Молодому человеку предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Изнасилование» и «Совершение иных действий сексуального характера». В обоих случаях, естественно, будет учитываться несовершеннолетний возраст потерпевшей. Расследование уголовного дела близится к завершению.

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Следствие установило, что преступление он совершил в гостях у родственников, а девочка рассказала обо всем маме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU