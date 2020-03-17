Под Рязанью на металлолом сдали снаряды времен Великой Отечественной войны

17 Март 2020 2020-03-17T10:09:48+03:00

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Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН обследовали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба рязанской Росгвардии. Находку обнаружили в одном из селений Шиловского района.

Взрывотехники обследовали боеприпасы и установили, что перед ними два 57-миллиметровых снаряда. В них не было запалов и взрывателей, поэтому они не представляли опасности для жизни и здоровья окружающих.

В настоящее время росгвардейцы передали снаряды полицейским для дальнейшего разбирательства.

Снаряды нашли в Рязанской области в груде металлолома.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, снаряды обнаружили на пункте приема металлолома.

— Один из работников пункта, разгружая лом чермета, наткнулся на предметы, похожие на снаряды. Он тут же позвонил в полицию, а уж они вызвали взрывотехников. Сейчас полицейские выясняют, как снаряды времен второй мировой войны попали на пункт приема металлолома, — сообщил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU