Домогавшийся восьмилетней племянницы рязанец ответит перед судом

17 Март 2020 2020-03-17T10:03:58+03:00

Следствие установило, что преступление он совершил в гостях у родственников, а девочка рассказала обо всем маме

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Рязанская «межрайонка» СК завершила расследование дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Обвиняемый – дядя потерпевшей, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

В сентябре 2019-го, придя в гости к родственникам, 36-летний мужчина стал домогаться до своей племянницы 2011 года рождения, то есть совершил «иные действия сексуального характера». Об этом девочка рассказала своей матери, а она, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

До суда предполагаемого преступника содержат под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU