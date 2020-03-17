В клепиковской деревне пьяный рязанец зарубил топором местного жителя
Следователи Касимовского МСО предъявили обвинение 38-летнему жителю Клепиковского района в совершении убийства. По ходатайству следователя суд взял обвиняемого под стражу.
По предварительным данным, вечером 10 марта в одном из домов в клепиковской деревни Верещугино ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь с хозяином дома. Во время застолья между приятелями возникла ссора. Гость схватил топор и несколько раз ударил им хозяина дома по голове. От полученных ран последний скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU