В клепиковской деревне пьяный рязанец зарубил топором местного жителя

17 Март 2020 2020-03-17T09:44:37+03:00

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Следователи Касимовского МСО предъявили обвинение 38-летнему жителю Клепиковского района в совершении убийства. По ходатайству следователя суд взял обвиняемого под стражу.

По предварительным данным, вечером 10 марта в одном из домов в клепиковской деревни Верещугино ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь с хозяином дома. Во время застолья между приятелями возникла ссора. Гость схватил топор и несколько раз ударил им хозяина дома по голове. От полученных ран последний скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU