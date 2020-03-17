Центр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещений

17 Март 2020 2020-03-17T09:23:33+03:00

Все мероприятия в Лесопарке отменили. Власти продолжают принимать меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

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В Лесопарке отменили все культурно-массовые мероприятия, а Центр уличного спорта «Под мостом» закрыли для посещения до 30 марта. Об этом сообщает группа муниципального автономного учреждения культуры Рязани «Лесопарк».

По информации учреждения, причина закрытия – принятие меры по снижению распространения коронавирусной инфекции.

«О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU