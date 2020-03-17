2020-03-17T09:23:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Центр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещений

Все мероприятия в Лесопарке отменили. Власти продолжают принимать меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Яков РЫКОВ
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Центр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещенийЦентр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещений
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В Лесопарке отменили все культурно-массовые мероприятия, а Центр уличного спорта «Под мостом» закрыли для посещения до 30 марта. Об этом сообщает группа муниципального автономного учреждения культуры Рязани «Лесопарк».

По информации учреждения, причина закрытия – принятие меры по снижению распространения коронавирусной инфекции.

«О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Кром того, на вынужденные каникулы ушел один из главных туристических объектов Рязанской области — музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. Причина та же - режим повышенной профилактики (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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