Центр уличного спорта «Под мостом» закрылся для посещений
В Лесопарке отменили все культурно-массовые мероприятия, а Центр уличного спорта «Под мостом» закрыли для посещения до 30 марта. Об этом сообщает группа муниципального автономного учреждения культуры Рязани «Лесопарк».
По информации учреждения, причина закрытия – принятие меры по снижению распространения коронавирусной инфекции.
«О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Кром того, на вынужденные каникулы ушел один из главных туристических объектов Рязанской области — музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. Причина та же - режим повышенной профилактики (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса
Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU