Музей-заповедник Есенина в Константинове закрылся на карантин

17 Март 2020 2020-03-17T09:21:43+03:00

Отменены и запланированные мероприятия, в том числе подготовленные к фестивалю «Крымская весна»

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В Рязанской области на вынужденные каникулы ушел один из главных туристических объектов - музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. Причина та же - режим повышенной профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Такая информация появилась на сайте госучреждения 16 марта.

- Экспозиции закрыты для посещения. Запланированные мероприятия, подготовленные к фестивалю «Крымская весна», а также открытый семинар «Экскурсионная деятельность. Музейные программы» отменены, - сообщает администрация музея-заповедника.

Напомним, одновременно с решением от отмене массовых мероприятий и карантине учреждений культуры, образования, спортивных и других, было принято решение о создании региональной комиссии по борьбе с COVID-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU